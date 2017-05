Edmund McMillen arbeitet bereits seit Monaten an einem seiner größten Spiele. Eine Ankündigung soll unmittelbar bevorstehen.

Edmund McMillen arbeitet seit Monaten an einem neuen Spiel.

Edmund McMillen, vor allem bekannt für Super Meat Boy und The Binding of Isaac, arbeitet zusammen mit dem Programmierer Tyler Glaiel an einem Spiel, das schon bald vorgestellt werden soll. Das verkündete der Entwickler auf dem offiziellen The Binding of Isaac-Blog.

McMillen und Glaiel arbeiten demnach schon eine ganze Weile an dem neuen Projekt:

"Nicht viele von euch wissen davon, aber Tyler und ich haben in den letzten drei Monaten eine heiße Phase durchgemacht, um dieses geheime Projekt fertigzustellen. "

McMillen zufolge soll der Titel schon mit mit einem Release-Termin angekündigt werden. Die Fans sollen ein Auge offen halten. Keine Sorge, wir übernehmen das für euch und halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Eines der größten Spiele von McMillen

McMillen und Glaiel arbeiten darüber hinaus an einem Spiel namens Ouroboros, wobei McMillen selbst auch noch mit The Legend of Bum-bo beschäftigt ist. Diese beiden Titel sind mit dem geheimen Projekt also nicht gemeint.

Auf dem Blog gibt es eine kurze Beschreibung zum neuen Spiel des Super Meat Boy-Machers:

"Es ist schwer, es ist seltsam, es ist persönlich, es hat eine erstaunliche Steuerung, es ist eine vollkommen neue, nicht angekündigte IP und es ist locker eines der größten Spiele, die ich je gemacht habe - bezogen auf die Level."

Switch-Version von Binding of Isaac soll bald folgen

Zuletzt arbeitete McMillen mit Hochdruck an The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Nintendo Switch. Während das Roguelike bereits im US eShop zur Verfügung steht, lässt die europäische Version noch auf sich warten.

Für den Vertrieb ist hierzulande der Publisher Headup Games verantwortlich, die als Release-Datum bislang vage das 2. Quartal 2017 angeben. Falls ihr nicht länger warten wollt, könnt ihr euch einfach einen US-Account für den eShop anlegen.

Was für ein Spiel würdet ihr euch wünschen?