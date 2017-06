Schon bald soll es Nintendo-Freizeitparks geben und wenn wir einem Markenschutzantrag Glauben schenken können, werden wir da auch über echte Mario Kart-Strecken brettern können.

Dürfen wir bald selbst ins Kart steigen?

Dass Nintendo eine Reihe an eigenen Freizeitparks plant, ist schon seit längeren bekannt. Auch in den USA sollen Parks unter dem Namen Super Nintendo World entstehen, die als neue Themenbereiche in den Universal Studios von Hollywood und Orlanda vorgesehen. Bisher wissen wir aber noch nicht viel über die Freizeitparks, nur Artwork gab es bisher zu sehen.

Mehr: Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo entfernt "obszöne" Siegerpose aus dem Spiel

In einem Markenschutzantrag, der beim United States Patent and Trademark Office (uspto) liegt, finden wir jetzt aber ein paar weitere Informationen zum Super Nintendo World-Park. So ist dort auch die Rede von Kart-Rennen, womöglich können sich Gäste dann auf echten Mario Kart-Strecken miteinander messen.

Zudem wird es Hotels geben, die vermutlich im Super Mario- oder The Legend of Zelda-Look daherkommen. Auch Videospielsysteme werden mehrfach erwähnt, daher kann es sein, dass Nintendo Arcade-Automaten im Park ausstellt oder auch die oben genannten Hotels mit Konsolen ausstattet.

Hättet ihr Lust, den Park zu besuchen?