Terminator soll noch einmal ins Kino kommen. Nur wann und wie steht noch nicht so richtig fest. Wenn es nach James Cameron geht, könnte uns eventuell gleich eine ganze Reboot-Filmtrilogie erwarten.

Terminator 2: Tag der Abrechnung mit Arnold Schwarzenegger

Während sowohl der erste Terminator-Film als auch sein Nachfolger Terminator 2: Tag der Abrechnung als absolute Klassiker gehandelt werden, blieben Terminator 3, Terminator: Salvation und Terminator: Genisys weit hinter den Erwartungen zurück. Jetzt denkt James Cameron darüber nach, wie es mit dem Franchise weitergehen soll. Aktuell tendiere er gemeinsam mit dem derzeitigen Rechte-Inhaber dazu, die Filmreihe mit einer Trilogie neu zu erfinden.

Im Gespräch mit News.com.au erklärt der Filmemacher, er beschäftige sich aktuell mit der Frage, ob das Franchise aufgefrischt werden könne. Moderne Technologie mache die Zukunftsvision der ersten Terminator-Filme möglicherweise sogar obsolet und stelle die Relevanz insgesamt in Frage: Was früher als Science-Fiction angesehen wurde, sei von der Zeit eingeholt worden.

"Ich befinde mich in Gesprächen mit David Ellison, der der aktuelle, globale Rechteinhaber für das Terminator-Franchise ist. Die Rechte auf dem US-Markt fallen nach dem US-Urheberrechts-Gesetz in eineinhalb Jahren wieder zurück an mich, also sprechen er und ich darüber, was wir tun können. Im Moment tendieren wir dazu, einen Bogen über drei Filme zu spannen und es neu zu erfinden."

Eigentlich hatte Paramount eine weitere Fortsetzung angekündigt, die im Mai in die Kinos kommen sollte, aber dann wieder vom Plan entfernt wurde. Gerüchten aus dem Mai zufolge soll das Studio planen, ein Reboot anzukündigen. Wobei unklar bleibt, ob es sich dabei um die Trilogie handelt, über die James Cameron nachdenkt. Um die Verwirrung komplett zu machen, hat Arnold Schwarzenegger seinerseits im Mai bestätigt, dass ein neuer Terminator-Filme in der Mache sei, in dem er mitspiele:

Wie fändet ihr ein Reboot? Was bräuchte es für moderne Updates?