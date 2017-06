That's You ist das erste Spiel, das Sonys neue Playlink-Technologie verwendet. Es soll im Juli erscheinen und für Mitglieder von PS Plus kostenlos sein.

That's You erscheint für PS-Plus-Mitglieder im Sommer kostenlos.

Zwischen all den großen Spieleankündigungen der E3 2017 ist Sonys Vorstellung von Playlink fast ein wenig untergegangen. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, speziell entwickelte Gelegenheitsspiele via Smartphone über die PlayStation zu spielen.

Einer dieser Titel ist That's You, eine Art Rate- bzw. Einschätzungsspiel für bis zu sechs Spieler, in dem ihr eine Frage über eure Mitspieler beantworten müsst. In unserer Session auf der E3 wurde beispielsweise gefragt, wer aus der Runde am ehesten den Vorschlag machen würde, in ein Nudistencamp zu gehen und wer einen Campingurlaub am ehesten als Ausrede verwenden würde, um die Unterhose nicht wechseln zu müssen (die Antwort war in beiden Fällen unser Kollege Julius aus dem Video-Team).

Die Fragerunde wird allerdings auch durch andere kleine Minispiele aufgelockert, wie zum Beispiel das Bekritzeln von Mitspielern und ähnlichem. Insgesamt soll es über 1000 verschiedene Fragen und Aufgaben geben, mit der Möglichkeit, weitere hinzuzufügen. Wie andere Playlink-Spiele kann That's You sowohl lokal als auch online gespielt werden.

That's You soll das erste der Spiele sein, das für Playlink erscheint und rund 20 Euro kosten. Gute Nachrichten gibt es allerdings für Mitglieder von PlayStation Plus, denn sie erhalten das Spiel in den ersten Monaten kostenlos.

Der Hintergedanke von Playlink ist es in erster Linie, Nicht-Spielern, die bereits eine PS4 im Haushalt haben oder mit ihr in Kontakt kommen, die Angst vor der Konsole und Videospielen zu nehmen. Laut Sony sei es für Menschen, die keine Gamer sind, leicht, vom Controller eingeschüchtert zu sein. Dadurch, dass Playlink-Spiele über das Smartphone gesteuert werden, sei die Einsiegshürde geringer.

That's You soll zusammen mit Playlink Anfang Juli 2017 erscheinen.