Vor ein paar Tagen habe ich euch davon berichtet, dass das Produktionsstudio hinter der geplanten Thief-Verfilmung behauptet hat, dass ein fünfter Teil der Stealth-Reihe in Arbeit sei, der gemeinsam mit dem Kinodebüt erscheinen soll. Offenbar versteckt sich hinter diesen Gerüchten aber eine Falschmeldung.

Auf Twitter spielte der Eidos Montreal-Chef David Anfossi auf die Thief 5-Gerüchte an und erteilte den Spekulationen dann auf eine humorvolle Art und Weise eine klare Absage. Einen Titel habe das Spiel nämlich schon, so Anfossi, nur das Entwicklerteam und das Budget fehle noch.

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title... We just have to build a team,a budget... Forget it! @EidosMontreal pic.twitter.com/suiAgcK7sU