Der Trailer zum Voldemort-Fanfilm Origins of the Heir sorgt aktuell für Schlagzeilen. Das Prequel zu den Harry Potter-Filmen stand auf wackligen Beinen, darf jetzt aber definitiv erscheinen.

Der Fan-Film zu Voldemort darf erscheinen.

Fanprojekte wie Voldemort: Origins of the Heir haben es oft nicht leicht. Da sie in den meisten Fällen auf bekannten Marken beruhen, gibt es immer wieder Ärger mit denjenigen, die die Rechte an diesen Marken innehaben. Nintendo ist beispielsweise berühmt-berüchtigt für seinen ziemlich gnadenlosen Umgang mit Fanprojekten. Warner Bros. geht allerdings einen anderen Weg und gibt grünes Licht für Voldemort: Origins of the Heir. Das von Fans produzierte Harry Potter-Prequel kann kommen.

Durch die zugehörige Crowdfunding-Kampagne wollten die Macher die nötigen finanziellen Mittel zusammen sammeln, um den Film auf die Beine zu stellen. Dadurch wurde dann aber auch Warner Bros. auf das Unterfangen aufmerksam und meldete sich bei den Harry Potter-Fans. Die Crowdfunding-Kampagne wurde im Juli 2016 gestoppt, kurz darauf allerdings wieder fortgesetzt. Gegenüber Polygon erklärt Regisseur Gianmaria Pezzato von Tryangle Films:

"Wir hatten eine private und vertrauliche Diskussion mit Warner Bros., die uns während der Periode der Crowdfunding-Kampagne kontaktiert haben. [...] Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass sie uns mit dem Film weitermachen lassen, selbstverständlich auf non profit-Weise."

Falls ihr den ersten Teaser noch nicht gesehen haben solltet:

Was haltet ihr von solchen Fan-Projekten?