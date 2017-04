Steven Ogg spielt Trevor in GTA 5 und ist nun in der achten Staffel der AMC-Serie The Walking Dead Teil des regulären Casts.

Trevor ist einer der drei Hauptfiguren aus GTA 5.

Steven Ogg alias Psychopath Trevor aus GTA 5 tauchte bereits im Staffelfinale der sechsten Staffel und in der siebten Staffel von The Walking Dead auf. Wie Variety berichtet, wurde er für die kommende achte Staffel der Zombie-Serie nun zusammen mit seinen Kolleginnen Katelyn Nacon (Enid) und Pollyanna McIntosh (Jadis) in den regulären Cast befördert.

Ogg, der bereits in kleineren Rollen in Better Call Saul und Westworld zu sehen ist, übernimmt in The Walking Dead Season 8 die Rolle von Simon, der rechten Hand des Bösewichts Negan.

Wann die achte Staffel von The Walking Dead in Deutschland startet, steht noch nicht fest. Gut möglich, dass die erste der neuen Folgen im Oktober 2017 in den USA anläuft und einen Tag nach der Premiere bei uns zu sehen ist.

Freut ihr euch auf Steven Ogg?