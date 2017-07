Auf The Walking Dead: A New Frontier lässt Telltale Games eine finale Staffel folgen. Deren Auftakt soll 2018 erscheinen. Die Hauptrolle übernimmt wieder Clementine.

The Walking Dead: The Final Season - Clementine kehrt als Hauptfigur zurück.

Das Ende von The Walking Dead: A New Frontier deutete es an bereits an, nun ist es offiziell: Telltale Games arbeitet an einer Fortsetzung. Wie das Studio zusammen mit Skybound Entertainment bekannt gibt, erscheint ab 2018 eine vierte, finale Staffel zu The Walking Dead.

Nachdem A New Frontier zwei spielbare Hauptfiguren bot, soll sich The Walking Dead: The Final Season wieder voll und ganz Clementine konzentrieren, die Fans seit der ersten Staffel kennen. Im Zentrum der Geschichte steht ihre Suche nach dem kleinen AJ.

Die erste Episode vom The Walking Dead: The Final Seaso kommt 2018 für Konsolen, PC und Mobile-Geräte mit iOS und Android auf den Markt. Genauere Details zu den unterstützten Plattformen will Telltale zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen. Neben The Walking Dead: The Final Season kündigte das Studio auch neue Seasons zu Batman: The Telltale Serie und The Wolf Among Us an.