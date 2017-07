Nintendos mittlerweile schon in die Jahre gekommene Wii U erhält ein neues System-Update: Die Version 5.5.2 steht zum Download bereit. Allerdings halten sich die Neuerungen auch bei diesem Update in Grenzen. Laut Nintendo wurden lediglich "weitere Verbesserungen der allgemeinen Systemstabilität" und "andere Anpassungen" vorgenommen, um die Nutzer-Erfahrung zu verbessern. Dataminer wollen in dem Update allerdings einen Hinweis auf das Ende vom Miiverse entdeckt haben.

Das Miiverse wurde 2012 mit der Wii U gelauncht. Obwohl der Service später auch auf den 3DS ausgeweitet wurde, steht ihm das Ende vielleicht kurz bevor. Die Nintendo Switch hat mit dem Miiverse nichts am Hut, daher kommt die Nachricht vom möglichen Ende nicht völlig unerwartet. Folgender Text soll in den Daten des 5.5.2-Updates enthalten sein:

^ text that was changed in 5.5.2, thanks goes to WulfyStylez for checking that out.