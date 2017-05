Was plant Bethesda für die diesjährige E3? Womöglich verstecken sich in der Einladung zum "Bethesdaland"-Event Andeutungen auf zwei der prominentesten Gerüchte.

Kommt das Sequel zu Wolfenstein: The New Order?

Wie in den letzten Jahren auch, wird Bethesda auch 2017 mit einem eigenen E3-Event aufwarten, das hoffentlich spannende Überraschungen bereithalten wird. In der offiziellen Einladung zum "Bethesdaland"-Event, die an Pressevertreter versandt wurde, deutet der Publisher die Enthüllung von zwei bisher unbekannten Projekten an. Vielleicht wissen wir aber schon, was Bethesda uns vorstellen möchte.

Das Bethesdaland ist ein fiktiver Freizeitpark, der aus verschiedenen Arealen besteht, die sich den großen Bethesda-Franchises wie The Elder Scrolls, Doom, Fallout und Co. zuordnen lassen. Auf einem beigefügten Bild sehen wir aber, dass sich zwei der Areale im Bau befinden und noch nicht fertig sind. Welche Spiele könnten sich dahinter verstecken?

Bethesdaland

Zum einen haben wir hier das Gerücht zu Wolfenstein: New Colossus, das schon auf der E3 im letzten Jahr versteckt angedeutet wurde. Das Sequel zu Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The Old Blood wurde zudem vom B.J. Blaszkowicz-Sprecher Brian Bloom angeteasert. Ob die Entwickler von MachineGames aber wirklich am Nachfolger zum Retro-Shooter arbeiten, erfahren wir wohl erst im Juli.

Das zweite Spiel könnte das vermutete Sequel zu The Evil Within sein, das immer wieder durch Stellenausschreibungen auf sich aufmerksam macht. Offiziell hat Tango Gameworks aber noch nichts zu The Evil Within 2 verraten.

Was erhofft ihr euch von Bethesdas E3-Event?