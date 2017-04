20th Century Fox hat bekannt gegeben, wann die nächsten drei X-Men-Filme, Deadpool 2, Dark Phoenix und New Mutants in die Kinos kommen. Die Starttermine für die vier Avatar-Fortsetzungen stehen ebenfalls fest.

X-Men: Apocalypse kam im Mai 2016 in die Kinos, das Sequel folgt zweieinhalb Jahre später.

20th Century Fox hat bekanntgegeben, ab wann die drei kommenden X-Men-Filme Deadpool 2, Dark Phoenix und New Mutants in die Kinos kommen. Die genauen Daten beziehen sich auf die US-Starts (via Gamespot):

New Mutants: Kinostart 13. April 2018

Deadpool 2: Kinostart 01. Juni 2018

Dark Phoenix: Kinostart 02. November 2018

Während Deadpool 2 die anarchistische Geschichte von Ryan Reynolds als Wade Wilson fortsetzt und mit Nathan Summers alias Cable wohl einen neuen Charakter einführt, erwartet uns mit X-Men: New Mutants ein weiterer eigenständiger Film der X-Men-Reihe von Josh Boone (Das Schicksal ist ein mieser Verräter), der neue Mutanten auf die Leinwand lässt. Dark Phoenix hingegen ist das Sequel zum letzten Film der Reihe X-Men: Apocalypse, in dem wir Sophie Turner (Game of Thrones) in den 1990er begleiten.

20th Century Fox und Regisseur James Cameron haben am vergangenen Wochenende außerdem die US-Kinotermine der geplanten vier Fortsetzungen zum SciFi-Streifen Avatar - Aufbruch nach Pandora verkündet:

Avatar 2: Kinostart 18. Dezember 2020

Avatar 3: Kinostart 17. Dezember 2021

Avatar 4: Kinostart 20. Dezember 2024

Avatar 5: Kinostart 19. Dezember 2025

Avatar - Aufbruch nach Pandora kam 2009 in die Kinos und mauserte sich mit weltweit rund 2,8 Milliarden eingespielten US-Dollar zum bisher erfolgreichsten Film der Kinogeschichte. Avatar 2 soll sich um Jake Sully (Sam Worthington), Neytri (Zoe Saldana) und ihre Kinder drehen, so James Cameron in einem Interview mit Variety.

Auf welchen der Filme freut ihr euch am meisten?