Der interne Codename der Xbox 360 war eine Hommage an die Matrix-Filme, zwischenzeitlich sollte die Konsole einfach Xbox 2 heißen und der berühmt-berüchtigte Red Ring of Death ist Microsoft teuer zu stehen gekommen.

Die Xbox 360 hatte auch ihre Macken.

Microsofts Xbox 360 trug intern offenbar den Codenamen Trinity. Dahinter verbirgt sich eine Anspielung auf die Figur der Matrix-Filme: Die Xbox 360 sollte uns – wie die Matrix – in eine völlig andere Welt versetzen. Im neuen Did You Know Gaming?-Video erfahren wir noch eine ganze Menge mehr über Microsofts Klassiker-Konsole. Zum Beispiel, dass sie eigentlich als Xbox 2 auf den Markt kommen sollte, welche Idee hinter der Zahl im Namen steckt und wie das Design zustande gekommen ist.

Selbstverständlich geht es auch um den sogenannten Red Ring of Death: 33 Prozent aller Konsolen sollen technische Probleme gehabt haben, anfangs waren es angeblich sogar 68 Prozent. Der Konsolen-Launch wurde trotzdem nicht verschoben, aber Microsoft veröffentlichte angesichts der Lage eine offizielle Entschuldigung. Insgesamt soll der Konzern über 1,15 Milliarden US-Dollar dafür ausgegeben haben, kaputte Konsolen zu verschicken und zu reparieren. Hier könnt ihr euch das komplette, sehr informative Video ansehen:

Was wusstet ihr schon? Was hättet ihr noch dazu gepackt?