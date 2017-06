Über 300 Spiele werden zu einem reduzierten Preis angeboten, Gold-Mitglieder können bei ausgewählten Titeln zusätzlich sparen.

Der Ultimate Game Sale 2017 startet am 30. Juni und endet am 10. Juli.

Am Freitag, 30. Juni, startet im Xbox Store der Xbox Ultimate Game Sale mit vielen Angeboten für Xbox One und Xbox 360. Insgesamt gibt es Rabatte auf über 300 Spiele, einige davon sind bereits in einem ersten Trailer zu sehen, unter anderem Battlefield 1, For Honor, Rocket League und Ghost Recon: Wildlands. Den Trailer könnt ihr unten sehen.

Die Rabatte auf die Angebots-Titel sollen bis zu 65 Prozent betragen, Xbox-Live-Gold-Mitglieder können darüber hinaus bis zu zu 10 Prozent mehr sparen, was einen Gesamtrabatt von 75 Prozent bedeutet. Eine Liste aller verfügbaren Titel im Xbox Ultimate Game Sale gibt es noch nicht, dafür aber mit dem 10. Juli das Datum, an dem der Sale endet.

Außerdem hat Microsoft der kostenlosen Games with Gold für Xbox Live Gold-Mitglieder bekannt gegeben, diese können sich im Juli unter anderem Kane & Lynch 2 und Grow Up kostenlos herunterladen. Die komplette Liste der Xbox-Gratisspiele im Juli findet ihr hier.