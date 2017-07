Einige Xbox One-Spieler erhielten gestern eine sehr... spezielle Fehlermeldung, die auf Reddit sowohl für Verstörung als auch für Amüsement sorgte. Der untere Screenshot der Xbox One-Nachricht stammt von Reddit-User TechGuruGJ. Darin lesen wir eine Anspielung auf die nicht nur bei Kindern sehr beliebte Cartoon-Serie My Little Pony, die die Kommentatoren unter dem entsprechenden Post vor ein Rätsel stellte.

"Hier würde die lange Beschreibung eines Fehlers stehen. Lese und weine! Und wenn du diese Phrase nicht im Internet nachgeschlagen hast, dann tu es! Du wirst eine My Little Pony-Episode namens 'Read it and Weep' finden. Cloudchasers und Wonderbolts, ihr seid niemals vergessen!"

Fans haben die bizarre Fehlermeldung via Twitter an Xbox Corporate-Vizepräsident Mike Ybarra herangetragen, der das Rätsel recht schnell lösen konnte. Die Meldung sei ausschließlich für interne Zwecke gedacht und nur versehentlich bei anderen Spielern aufgeploppt. Und wer bei Microsoft ist jetzt ein Bronie? Diese Frage bleibt vermutlich für immer unbeantwortet. Schade.

Fix will be in tonight, sorry about that. Test string that shouldn’t show up.