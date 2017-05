Microsofts Xbox Game Pass ist ab dem 1. Juni für alle Nutzer verfügbar. Bisher konnten den Netflix-artigen Abo-Service nur Xbox Live Gold-Mitglieder ausprobieren, aber die scheinen sehr zufrieden damit zu sein. Zumindest gibt Xbox-Chef Phil Spencer zu Protokoll, dass das bisherige Feedback sowie die ersten Anmeldungen "sehr stark" seien. Auf Twitter antwortet er einem begeisterten Nutzer:

@LordRutger @majornelson I'm glad you like it. Just the start but the early signups and feedback have been really strong, thanks for that.