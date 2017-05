Mit der Spiele-Flatrate von Microsoft habt ihr Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox 360 und Xbox One. Hier die vollständige Liste.

Xbox Game Pass bietet euch Zugriff auf über 100 Spiele.

Am 1. Juni 2017 startet mit Xbox Game Pass eine Spiele-Flatrate mit über 100 Titeln für Xbox One und Xbox 360. Wer ein Abo für rund 10 Euro abschließt, kann alle Spiele unbegrenzt nutzen.

Xbox Live Gold-Mitglieder können den Dienst schon jetzt in Anspruch nehmen: Es gibt eine 14-tägige Probephase, die euch vorab in das Angebot schnuppern lässt. Dieses umfasst derzeit 75 Xbox 360-Spiele sowie 35 Titel für die Xbox One. Die vollständige Liste findet ihr unterhalb der News.

Die Auswahl ändert sich jeden Monat, da Microsoft die Spiele rotiert. Anders als bei PS Now werden die Games nicht gestreamt - ihr müsst sie herunterladen. Dann stehen die Spiele 30 Tage lang in eurer Offline-Bibliothek zur Verfügung.

Alle Xbox-360-Spiele im Xbox Game Pass

A Kingdom For Keflings

A World Of Keflings

Age of Booty

Banjo-Kazooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Banjo-Tooie

Bionic Commando Rearmed 2

Bioshock

Bioshock 2

Bioshock Infinite

Borderlands

Bound By Flame

Braid

Capcom Arcade Cabinet

Comix Zone

Castle Storm

Comic Jumper

Dark Void

De Blob 2

Defense Grid

Dig Dug

Double Dragon Neon

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Fable 3

Final Fight: Double Impact

Flock!

Galaga Legions DX

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War: Judgement

Gears of War 3

Grid 2

Hexic 2

Iron Brigade

Jet Pac Refuelled

IDARB

Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger Special Edition

Joyride Turbo

Kameo

King of Fighters 98

Lego Batman

Metal Slug 3

Monday Night Combat

Ms Spolsion Man

MX vs ATV Reflex

N+

Neo Geo Battle Coliseum

Operation Flashpoint: Dragon Rising

Pac-Man CE DX+

Pac-Man Museum

Perfect Dark Zero

Pumped BMX+

Splosion Man

Stacking

Sacred 3

Sam & Max: Beyond Time and Space

Sam & Max: Save The World

Samurai Showdown 2

Sega Vintage Collection: Kidd & Co

Sega Vintage Collection: Golden Axe

Sega Vintage Collection: Monster World

Sega Vintage Collection: Streets of Rage

Soul Calibur

Soul Calibur 2: HD

Spelunky

Tekken Tag Tournament 2

The Maw

Toy Soldiers

Toy Soldiers: Cold War

Virtua Fighter 5: Final Showdown

Viva Pinata

Viva Pinata: Trouble in Paradise

XCOM: Enemy Within

Alle Xbox-One-Spiele im Xbox Game Pass

Blood Bowl

Brothers

D4: Dark Dreams Don't Die

DmC: Devil May Cry - Definitive Edition

The Book of Unwritten Tales 2

Defense Grid 2

Electronic Super Joy

Farming Simulator 16

Gears of War: Ultimate Edition

Halo: Spartan Assault

Halo 5: Guardians

Jumpjet Rex

Knight Squad

KYUB

Layers of Fear

Lumo

Mad Max

Massive chalice

Max: The Curse Of Brotherhood

Mega Coin Squad

Mega Man Legacy Collection

NBA 2K16

Olli Olli

Payday 2 Crimewave Edition

Resident Evil 0

Roundabout

Saint's row IV Re Elected

Steredenn

Strider

Sunset Overdrive

Super Mega Baseball Extra Innings

Super Time Force

Screamride

Shantae and the Pirate's Curse

Terraria

The Golf Club

The Swapper

WWK216

Solltet ihr ein aktives Xbox Game Pass-Abo besitzen und wollt ein Spiel im Xbox Store kaufen, das in der Flatrate verfügbar ist, erhaltet ihr 20 Prozent Rabatt sowie 10 Prozent Rabatt auf alle DLCs.

Ist für euch etwas dabei oder fehlen euch noch Spiele im Angebot?