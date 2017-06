Mit Watch Dogs und Dragon Age: Origins stehen die neuen Gratis-Spiele für Xbox Games with Gold im Juni bereit.

Assassin's Creed 3 hat sich aus den Xbox Games with Gold für Juni verabschiedet, dafür rücken zwei neue Spiele nach. Vom 16. Juni bis zum 15. Juli dürfen Xbox Gold-Mitglieder Watch Dogs für die Xbox One und Dragon Age: Origins für die Xbox 360 herunterladen, dank Abwärtskompatibilität läuft Dragon Age auch auf der Xbox One. Nach wie vor verfügbar sind zudem Speedrunners und Phantom Dust Multiplayer DLC Pack. Beide Inhalte könnt ihr eurer Bibliothek noch bis zum 30. Juni hinzufügen.

Mit Watch Dogs erwartet euch ein Open World-Abenteuer, das die Ubisoft-Formel mit einem Hacking-Thriller koppelt. Im GamePro-Test vergaben wir dafür eine Wertung von 88 Punkten. Unser damaliges Fazit: "Enorm abwechslungsreicher Open-World-Blockbuster mit enorm cooler Hack-Mechanik, aber etwas enttäuschender Story."

Dragon Age: Origins ist hingegen ein BioWare-Rollenspiel alter Schule. Spieler erkunden die düstere Fantasy-Welt Ferelden, die mit einer spannenden Geschichte, taktischen Kämpfen und tollen Begleitern aufwartet. Für unserer Kollegen von GameStar war der Titel zum Release 2009 das beste beste Rollenspiel des Jahres - den Test zu Dragon Age: Origins findet ihr hier.

Wie gefallen euch die neuen Xbox Games with Gold?