Angeblich werden Xbox 360-Klassiker sehr selten auf der Xbox One gespielt, obwohl die Abwärtskompatibilität zu den prominentesten Features der Konsole gehört. Jetzt reagiert ein Microsoft-Mitarbeiter.

Auch Klassiker wie Far Cry 3 werden auf der Xbox One wohl kaum gespielt.

In den letzten Tagen wurde viel über das Thema Abwärtskompatibilität diskutiert. Erst hatte sich Jim Ryan, Global Sales- und Marketing-Chef von Sony, zu Wort gemeldet und Abwärtskompatibilität als ein Feature beschrieben, das oft gefordert, letztlich aber kaum genutzt werde. Das schienen auch die Ars Technica-Zahlen zu bestätigen, die Xbox Live-Daten auswerteten und angaben, dass für Abwärtskompatibilität auf der Xbox One nur etwa 1,5 Prozent der Zeit von Spielern aufgebracht werde - zumindest im Zeitraum zwischen dem 26. September 2016 und dem 12. Februar 2017.

Das wollte Mike Nichols, Chief Marketing Officer bei Xbox, wohl nicht auf sich sitzen lassen und gab via Twitter ein paar offizielle Zahlen zur Abwärtskompatibilität auf der Xbox One preis. Demnach hat die Hälfte der Xbox One-Besitzer das Feature schon ausprobiert und damit etwa 508 Millionen Stunden mit Xbox 360-Klassikern verbracht.

Some q’s today on back compat use. Roughly 50% of xbox one owners have played, over 508 million hrs of gaming enjoyed. #pastpresentfuture — Mike Nichols (@xboxenigma) June 7, 2017

Im November 2016 lag diese Zahl noch bei 210 Millionen Stunden, die Tendenz ist also auf jeden Fall steigend. Das liegt nicht zuletzt am stetig wachsenden Angebot an Xbox 360-Titeln, die auf der Xbox One spielbar gemacht werden. Außerdem sollte gesagt werden, dass sich der Wert des Features nicht nur an der Spielzeit festmachen lässt. Allein das Wissen, auch alte Spiele auf einer neuen Konsole erleben zu können, kann die Kaufentscheidung von Spielern beeinflussen.

