Das kritische Feedback der Fans zum Launch der Xbox One hat bei Microsoft für ein Umdenken gesorgt. Die Bedürfnisse der Kunden stehen nun im Mittelpunkt.

Der schwierige Launch der Xbox One hatte auch seine Vorteile.

Die heißerwartete Xbox One hatte schon zu ihrem Launch mit einigen Problemen zu kämpfen. Die neue Ausrichtung, auf eine Multimedia-Konsole zu setzen, die nicht nur Gaming im Fokus hat und zudem alle 24 Stunden eine Verbindung zum Internet einzufordern, kam bei Fans nicht gerade gut an. Das entsprechende Feedback und die Kritik, die Microsoft sich gefallen lassen musste, hatte letztlich aber etwas positives, so Microsoft Corporate Vice President Yusuf Mehdi.

Wie er in einem Beitrag auf LinkedIn angab, sei es der Launch der Xbox One gewesen, die ihm wieder bewusst gemacht hat, wie wichtig die Fans für das Geschäft seien.

"Die eigenen Geschäftsziele mit den Bedürfnissen der Kunden abzustimmen, gehört zu den größten Herausforderungen, die es gibt, aber wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, das Richtige für deine Kunden zu machen, dann bist du auf einem guten Weg. Das Richtige zu machen, ist nicht immer die einfachste Sache und das wird ein echter Test für die Firmenwerte und das Pflichtgefühl dem Kunden gegenüber.



[...] Diese Erfahrung (der Launch der Xbox One) war eine kräftige Erinnerung daran, dass wir das Richtige für unsere Kunden tun müssen und seitdem wir die Verpflichtung gegenüber den Xbox-Fans eingegangen sind, haben wir nicht mehr zurückgeblickt."

Nach dem Launch der Konsole hat sich Microsoft daran gemacht, aufgebaute Grenzen wieder einzureißen und hat mit Projekten wie der Abwärtskompatibilität der Xbox One und der Ankündigung des Xbox Game Pass die Fans wieder auf ihre Seite zu ziehen.

Was erhofft ihr euch von Microsoft in der Zukunft?