Teilnehmer des Xbox Insider-Programms dürfen einige neue Funktionen ausprobieren, in deren Genuss alle anderen erst später kommen. Neben der Möglichkeit, eigene Turniere zu erstellen, gibt es auch noch ein praktisches Party-Overlay.

Xbox-Fans kriegen ein schickes Party-Overlay sowie neue Turnier-Optionen

Microsoft rollt neue Funktionen aus und tut dies wie gewohnt zunächst im Rahmen des Insider-Programms. Das bedeutet, dass noch nicht feststeht, wann genau die Neuerungen auf die breite Öffentlichkeit losgelassen werden, aber ziemlich sicher sein dürfte, dass es demnächst so kommt. Das Hauptaugenmerk des Updates liegt dieses Mal auf neuen Funktionen für die Xbox Live-Arena, einem praktischen Party-Overlay sowie einigen Features, die sich Fans schon länger wünschen.

Arena

Microsoft will eSports besser integrieren und leichter zugänglich machen. Neben der ESL-Kooperation rund um World of Tanks kommt diesen Monat auch Killer Instinct zurück in die Xbox Live-Arena – zumindest für einige Xbox-Insider. Die dürfen dann dann an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen und eigene Turniere erstellen sowie hosten (sofern sie Administratoren sind oder oder einen Club besitzen), die dann in ihrem Aktivitäten-Feed angezeigt werden.

Dazu müssen wir aktuell allerdings noch die Xbox-App in der Beta-Version auf einen Windows 10-PC herunterladen. Innerhalb unseres Clubs gibt es dann im Turnier-Tab die neue Funktion "Create Tournament". Je nach Einstellungen können andere Club-Mitglieder oder Gäste, wenn sie die Erlaubnis haben, unser Turnier sowohl auf dem PC als auch der Xbox One entdecken und daran teilnehmen. Die Xbox Live-Arena soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, zum Beispiel mit Titeln wie Halo Wars 2 oder Smite.

Party Overlay

Sehr praktisch, wenn wir nicht alle Party-Mitglieder kennen: Wenn wir uns in einer Party befinden und die entsprechende Option anstellen, können wir mit dem neuen Party Overlay immer sehen, wer gerade spricht. Redet niemand, bleibt das Overlay unsichtbar. Ansonsten sehen wir immer das Gamertag der aktuell sprechenden Personen, ohne dafür den Guide öffnen zu müssen. Außerdem lässt sich einstellen, wie transparent das Overlay sein soll und an welcher Stelle des Bildschirms es erscheint.

Von Fans geforderte Features

Wenn wir eine Gruppe suchen, können wir den entsprechenden Post jetzt auch in unserem Aktivitäten-Feed anzeigen lassen oder per Nachricht teilen.

Clubs und Game Hubs lassen sich künftig auch direkt von unserem Aktivitäten-Feed aus entfolgen.

Unser Profil zeigt unsere Arena-Turnier-Geschichte an sowie anstehende Turniere.

Für Beam- und Twitch-Streams gibt es jetzt die Option, dass Kinect automatisch unsere Position erfasst.

Captive Portal Support für kabelloses Internet ermöglicht die W-LAN-Authentifizierung über einen Browser, zum Beispiel in Hotels oder ähnlichem.

Auf der iOS- oder Android-Xbox-App lassen sich die Posts im Aktivitäten-Feed jetzt filtern.

Innerhalb der Xbox-App für Windows 10 können wir jetzt Audio-Input sowie -Output für den Party-Chat wählen.

Was haltet ihr von den neuen Möglichkeiten und Features?