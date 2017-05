Xbox-Headsets mussten bisher immer per Kabel, einen Dongle oder eine Basisstation an die Konsole angeschlossen werden. Bald kommt das erste Headset, das sich direkt mit der Konsole – oder dem PC – verbindet.

Lucid Sound LS35X Wireless Gaming-Headset für die Xbox One

Wer schon mal ein Headset an die Xbox One angeschlossen hat, musste das entweder über die Basisstation, mit einem Dongle oder via Kabel tun. Kein kabelloses Headset verbindet sich bisher direkt mit der Konsole, wie es die Xbox One-Controller tun. Lucid Sound kündigt mit dem Gaming-Headset LS35X jetzt genau das an: Ein kabelloses Headset, das auch keinen Dongle braucht.

Es handelt sich bei dem LS35X um offiziell lizensiertes Xbox-Zubehör, das nicht nur mit der Xbox One, sondern auch mit der angekündigten Project Scorpio funktionieren soll. An einem Windows 10-PC könnt ihr das Headset ebenfalls nutzen, wenn im Computer Xbox Wireless-Technologie verbaut ist. Ansonsten soll die Verbindung wie bei den Controllern über den Xbox Wireless-Adapter laufen.

Wann genau das Headset auf den Markt kommt und wie viel es dann kosten soll, verrät Lucid Sounds noch nicht. Auf der Produktseite heißt es dazu nur "bald" und neue Informationen soll es dann auf der E3 2017 geben.

