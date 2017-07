Die Xbox One erhält eine neue Funktion, auf die viele Fans schon eine ganze Weile warten: Wir können jetzt ein eigenes Profilbild hochladen.

Endlich eigene Profilbilder auf der Xbox One.

Die Xbox One erhält ein neues System-Update, das wieder mal diverse Neuerungen bereit hält. Auf eine Funktion warten Besitzer der Konsole schon seit einer gefühlten Ewigkeit: Wir können jetzt unser eigenes Profilbild hochladen. Microsoft nennt das Feature Custom Gamerpics und bietet die Möglichkeit, Bilder über die Xbox One, einen Windows 10-PC oder das Smartphone hochzuladen.

Es funktioniert auch, die Bilder auf einen Datenträger zu packen und den via USB an die Xbox One anzuschließen. Unser Foto erscheint dann als Gamerpic, also im runden Icon unseres Xbox Live-Gamertags. Aber wir können die Bilder zum Beispiel auch in unseren Clubs als Profil- oder Hintergundbild nutzen.

Mehr: Anthem - Sony zeigt Xbox One X-Gameplay mit PS4-Interface

Laut Microsoft handelt es sich bei den eigenen Bildern um das Feature, das von den Xbox Live-Nutzern am häufigsten gefordert wurde. Allerdings sind die Bilder für alle einsehbar, die ebenfalls Xbox Live nutzen. Was bedeutet, dass die Bilder dem Verhaltenskodex entsprechen müssen und nichts Anstößiges auf ihnen zu sehen sein darf.

Außerdem bringt das neue Firmware-Update auch noch die Möglichkeit des Co-Streamings mit sich. Über Mixer (ehemals Beam) können jetzt bis zu vier Spieler in einer Party gleichzeitig streamen. Zuschauer erhalten so einen Stream mit geteiltem Bildschirm, der das Geschehen aus allen vier Perspektiven zeigt. Zusätzlich können wir unser Gamertag jetzt mit einem bestimmten Controller verknüpfen.

Mehr: Xbox One - Microsoft hält einige First-Party-Ankündigungen noch zurück

Die Xbox-App für Smartphones wird ebenfalls erweitert: Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann jetzt auch am Handy durch seine Spielebibliothek browsen und nach Gruppen suchen.

Schon ein eigenes Profilbild hochgeladen?