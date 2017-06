Hyperkin bringt den Original-Controller von Microsofts erster Xbox erneut auf den Markt. Ein echtes Schmankerl für Nostalgiker.

Hyperkins Xbox-Controller.

Nostalgie, so weit das Auge reicht: Nachdem Nintendo mit dem Classic NES Mini einen durchschlagenden Erfolg hingelegt hat, gibt es jetzt neues Futter für Fans älterer Konsolen-Generationen. Denn Hyperkin bringt den allerersten Xbox-Controller noch einmal als Neuauflage auf den Markt. Das gute Stück hört auf den Namen The Duke und stellt eine fast exakte Nachbildung des Originals von 2001 dar.

The Duke kommt mit dem schwarzen und dem weißen Knopf oberhalb der vier bunten Buttons daher, bietet aber zusätzlich auch noch einen LCD-Bildschirm in der Mitte des Gamepads, auf dem dann das Xbox-Logo erstrahlen soll. Der Controller verfügt über ein abnehmbares Kabel und funktioniert laut Hyperkin mit der Xbox One sowie allen Windows 10-PCs.

Wann der Controller erscheint und wie viel er dann kostet, verrät Hyperkin noch nicht. Es soll sich bei dem Duke allerdings um eine "limitierte Edition" handeln (via Gizmodo).

Welchen Controller findet ihr am besten?