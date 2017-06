Microsoft stellt das Development Kit der Xbox Scorpio vor. Die Entwicklerfassung fällt um einiges leistungsstärker als die finale Version der Konsole aus - und zwar aus gutem Grund.

Das Development Kit von Project Scorpio.

Mit der Xbox Scorpio will Microsoft die aktuell leistungsstärkste Konsole auf den Markt bringen. Insgesamt 6 Teraflops sollen zusammen mit einem 4K Blu-ray Player "wahres 4K-Gaming" ermöglichen. So soll die Xbox Scorpio-Version von Star Wars: Battlefront 2 laut eines Insiders in nativen 4K und 60 Bildern pro Sekunden laufen. Zum Vergleich: Während Star Wars: Battlefront von 2015 auf der PS4 in 900p und 60FPS läuft, kommt die Xbox One auf 720p bei 60FPS.

Noch leistungsstärker als die Xbox Scorpio selbst ist ihr Development Kit - und zwar deutlich. Wie Microsoft in einem aktuellen Video zum Development Kit erzählt, besitzt es gegenüber der Verkaufsversion zum Beispiel 4 zusätzliche Compute Units, 24GB statt 12GB Ram sowie eine 1 Terabyte große SSD.

Für die starken Unterschiede zwischen dem Development Kit der Xbox Scorpio und ihrer Releasefassung gibt es aber einen guten Grund. Microsoft konzipierte das Development Kit auf Basis von Entwicklerfeedback. Demnach wünschten sich die befragten First- und Third Party-Studios die zusätzliche Leistung, um den Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten. Nun seien sie in der Lage, die verschiedenen Iterationen eines Spiels schneller auf der Konsole auszutesten, später werden die Spiele dann für die Hardware Specs der Xbox Scorpio optimiert.

Diesem Zweck dient auch das kleine Gerät, das mit der Rückseite des Development Kits verbunden ist. Das sogenannte Transfer Device verkürzt die Übertragungszeit, die ein Build von einem Entwickler-PC auf die Konsole braucht, deutlich. Weitere Informationen zum Development Kit der Xbox Scorpio entnehmt ihr dem folgenden Video:

Microsoft kündigte die Xbox Scorpio als Project Scorpio auf der E3 2016 an. Konkrete Informationen zum Preis und Release-Termin der Konsole gibt es noch nicht, doch das dürfte sich bald ändern. Im Rahmen der E3 2017 will Microsoft die Xbox Scorpio nochmals ausführlich vorstellen, die entsprechende Pressekonferenz findet am 11. Juni gegen 23 Uhr deutscher Zeit statt.