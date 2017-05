Microsoft will mit der Xbox Scorpio Ende des Jahres die bisher leistungsstärkste Konsole auf den Markt bringen. Vor Kurzem wurden die ersten Informationen zu den Dev-Kits publik: Wir wissen jetzt, wie die Entwickler-Versionen des Gerätes aussehen und was drin steckt. Dabei sticht vor allem das kleine Display an der Vorderseite ins Auge, das deutlich mehr kann, als einfach nur die Framerate anzuzeigen. Zum Beispiel gibt es eine Delfin-Option. Weil: Wieso nicht?!

Mehr: Xbox Scorpio - So sieht das Dev-Kit der neuen Microsoft-Konsole aus

Das Display an der Vorderseite soll vollständig programmierbar sein, unterschiedliche Schriftarten unterstützen und auch Videos abspielen können. Außerdem scheint es eben eine Art Delphin-Simulation zu geben, bei der wir die Anzahl der Delfine verändern können. Das Ganze sieht wie eine Art Bildschirmschoner aus, ob sich mehr dahinter verbirgt, bleibt vorerst unklar. Am Besten verschafft ihr euch selbst einen Eindruck davon:

Scorpio XDK front panel does way more than just FPS count. Fully programmable. Watch dolphins on the back screen, etc. Really cool stuff. pic.twitter.com/AaV63fq9qr