Microsoft will mit der Xbox Scorpio eine vollwertige 4K-Konsole veröffentlichen. Einem aktuellen Bericht zufolge soll sich dieser Anspruch auch darin äußern, dass wir Spieleclips in 40K und 60FPS aufnehmen und streamen können.

Spätestens auf der E3 2017 dürfte Microsoft die Xbox Scorpio ausführlich vorstellen.

Die offizielle Vorstellung der Xbox Scorpio rückt in greifbare Nähe. Dementsprechend häufen sich aktuell Meldungen zur kommenden High-End-Variante der Xbox One. Nachdem die Kollegen von Windows Central erst kürzlich berichteten, dass ein großer Teil des Scorpio-Lineups in nativem 4K laufe, melden sie sich nun zurück.

Ihren "vertrauenswürdigen Quellen" zufolge verbaut Microsoft wie schon bei der Xbox One S auch bei der Xbox Scorpio ein internes Netzteil, anstatt ein externes mitzuliefern. Die Zeit des “Power Bricks”, der zuletzt bei der Xbox One zum Einsatz kam, sei damit wohl tatsächlich vorbei.

Zudem will die Website neue Details darüber wissen, wie die Scorpio ihrem Anspruch als vollwertige 4K-Konsole gerecht werden soll. Demnach erlaubt sie es, Spieleclips mittels Game DVR-App in 2160p und 60FPS aufzunehmen oder zu streamen. Hierzu werde die Xbox Scorpio High Efficiency Video Coding nutzen. Wie die Xbox One S setze die kommende Konsole außerdem die Codecs HEVC und VP9 ein, um 4K-Streams abzuspielen.

Sollten sich die Angaben als richtig herausstellen, würde Microsoft mit der Xbox Scorpio nicht nur im Hinblick auf die rohe Rechenleistung einen großen Schritt vorwärts machen. Denn die Xbox One liefert anstelle der hier genannten 2160p und 60FPS nur 720p und 30FPS.

Die Xbox Scorpio soll passend zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Läden stehen. Einen konkreten Preis oder Release-Termin hat Microsoft noch nicht genannt.

