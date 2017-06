Die Xbox Scorpio sollte sowieso schon die leistungsstärkste Konsole der Welt werden. Jetzt gibt es sogar noch mehr Rechenpower: Microsoft stellt den Entwicklern 1GB mehr RAM zur Verfügung.

Xbox One Project Scorpio

Microsoft legt bei der Power der Xbox Scorpio noch einmal eine Schippe drauf: Die "leistungsfähigste Konsole der Welt" ist gerade noch leistungsfähiger geworden, wenn man so will. Denn die Entwickler können jetzt auf 9 GB der 12 GB RAM zugreifen – und nicht mehr 'nur' auf 8. Ob Microsoft die an den Developer-Kits vorgenommene Änderung auch auf die fertige Konsole überträgt, bleibt noch unklar, aber es wirkt äußerst wahrscheinlich.

We’ll keep tuning Scorpio to empower creators to share the best versions of their games. Unlocked extra GB of RAM for them, now 9GB of GDDR5 — Mike Ybarra (@XboxQwik) June 8, 2017

An der eigentlichen Leistung der Konsole ändert sich zwar nichts, aber der zusätzliche Gigabyte für Entwickler und deren Spiele dürfte sich trotzdem bemerkbar machen. Die restlichen 3 GB bleiben für System und Benutzeroberfläche reserviert. Auch Spiele, die nicht die vollen 9 GB ausschöpfen, sollen von der Neuerung profitieren: Der nicht genutzte Arbeitsspeicher wird dann als Cache genutzt und hilft so beim schnelleren Laden vieler Dateien.

Games that don’t use the full 9GB, the rest of the RAM will be used as a cache (making things load way faster, etc.). All games = better. https://t.co/yZTGOvBJRx — Mike Ybarra (@XboxQwik) June 8, 2017

Das alles hat der Corporate Vice President der Gaming-Sparte von Microsoft, Mike Ybarra, über Twitter bekannt gegeben. Einen finalen Launch-Termin für die immer noch Project Scorpio betitelte Konsole gibt es nach wie vor noch nicht, aber nächste Woche auf der E3 erfahren wir mehr.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass die neue Xbox One im Oktober oder November auf den Markt kommt.

