Xbox Scorpio

Der Xbox One-Nachfolger hört aktuell noch auf den Namen Project Scorpio und soll alle bisher dagewesenen Konsolen in den Schatten stellen, wenn es um die Leistung geht. Xbox-Chef Phil Spencer gibt sich darum "sehr zuversichtlich": Ihm zufolge erwartet uns auf Microsofts Konsole die "allerbeste Konsolenversion der Spiele in diesem Jahr". Zumindest antwortet er das auf eine Twitter-Anfrage, die sich darum dreht, ob Destiny 2 und Call of Duty:WW2 auf der Scorpio besser aussehen werden:

@XtremeGaming22 I'm very confident, from what we are seeing and hearing, Scorpio will be the very best console version of games this year..