Xbox Store - Bald startet der ?Backward Compatibility Super Sale?.

Wie Microsofts Larry Hryb via Twitter bekannt gibt, startet der Backward Compatibility Super Sale am 16. Mai 2017 im Xbox Store. Mehr als 275 Xbox 360-Spiele, die dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One laufen, sollen mit Rabatten von bis zu 75 Prozent angeboten werden. Zu den reduzierten Titeln zählen unter anderem Call of Duty: Black Ops 2, Red Dead Redemption, Skate 3 und GTA 4. Weitere Informationen zum Spiele-Lineup des Backward Compatibility Super Sale oder dessen Laufzeit verrät der Tweet nicht.

Microsoft kündigte die Abwärtskompatibilität für die Xbox One im Rahmen der E3 2015 an, der Release erfolgte im November desselben Jahres. Inzwischen unterstützt das Feature mehr als 300 Spiele. Allein in diesem Jahr nahm Microsoft mehrere Fan-Favoriten wie beispielsweise GTA 4, Call of Duty: Black Ops 2 und Far Cry 3 ins Programm auf. Eine Liste aller abwärtskompatibler Spiele für die Xbox One findet ihr hier.

