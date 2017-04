Microsoft bringt mit dem neusten Update Bitstream-Audio-Passthrough und Dolby Atmos auf die Xbox One und Xbox One S.

Xbox One: Microsoft-Update bringt Dolby Atmos auf die Konsole.

Xbox One-Besitzer haben Grund zur Freude, denn laut einem Tweet von Microsofts Major Nelson ist seit heute das Bitstream-Audio-Passthrough (inklusive Dolby Atmos) für die Xbox One und die Xbox One S verfügbar. Um es zu erhalten, muss die Konsole lediglich neugestartet und im Anschluss in den Blu-ray-Einstellungen der Punkt "Let my receiver decode audio" ausgewählt werden. Das Feature ist nicht nur für Blu-rays, sondern ebenfalls für Spiele und zusätzliche Videoinhalte verfügbar.

Blu-ray Bitstream pass-through is now live on Xbox One consoles. Reboot & select ‘Let my receiver decode audio’ in Blu-ray settings page pic.twitter.com/SWsqaGA46n — Larry Hryb ? (@majornelson) April 5, 2017

Erst vor Kurzem hat Microsoft mit einem Update die Streaming-App Beam auf die Xbox One gebracht. Mit dieser lassen sich, ähnlich wie bei Twitch, Game-Streams live verfolgen und gleichzeitig mit den Streamern kommunizieren. Auch der Weg zum Guide Screen wurde mit den Neuerungen erleichtert und lässt sich nun durch einmaliges Drücken des Xbox-Buttons (anstatt mit zweimaligen) erreichen. Weiterhin erleichtert euch das Update die Kontrolle der Hintergrundmusik, den Weg in das GameDVR-Menü und das Aufnehmen von kurzen Clips.

Noch mehr Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft gab es gestern, als bei der Digital Foundry die Hardware-Specs der Project Scorpio offiziell vorgestellt wurden.

