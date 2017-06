Mit Verpackungshinweisen will Microsoft kenntlich machen, welche Spiele von der Xbox One X profitieren. Das 4K Ultra HD-Siegel ist aber weit weniger eindeutig, als viele auf den ersten Blick meinen.

Microsoft vermarktet die Xbox One X zwar als vollwertige 4K-Konsole, doch nicht alle optimierten Spiele dürften diesem Anspruch gerecht werden.

Vollwertiges 4K-Gaming - mit diesem Versprechen kündigte Microsoft die Project Scorpio auf der E3 2016 an. Seit der E3 2017 heißt die Scorpio zwar Xbox One X, steht aber immer noch unter demselben Motto. Auf seiner diesjährigen E3-Pressekonferenz bewarb Microsoft die Xbox One X offensiv als 4K-Konsole, sprach mehrfach von "wahrem 4K". Doch wer nun glaubt, dass alle optimierten Spiele in nativem 4K laufen, liegt falsch.

Xbox One X - Was steckt hinter dem 4K Ultra HD-Siegel?

Ab diesem Herbst kennzeichnet Microsoft die Spielepackungen der Xbox One-Spiele, die in besonderem Maße von der Hardware der Xbox One X profitieren. Drei solcher Verpackungshinweise gibt es insgesamt:

4K Ultra HD

HDR

Xbox One X Enhanced

Während die letzten beiden Siegel recht selbsterklärend sind, sieht es bei "4K Ultra HD" etwas anders aus. Denn dieser Verpackungshinweis umfasst nicht nur natives 4K. In einem Artikel auf der offiziellen Xbox-Website heißt es hierzu: "Das [gekennzeichnete] Spiel wird mit einem 2160p Frame Buffer ausgegeben. Dies umfasst natives 4K, Checkerboarding und eine dynamische Auflösung."

Mehr: Xbox One X - Alle Spiele im Überblick: 4K, HDR & Xbox One X Enhanced

Zukünftige Xbox One X-Besitzer können sich also nicht blind auf das 4K Ultra HD-Siegel verlassen, wenn sie wissen wollen, ob ein Spiel in nativem 4K läuft. Stattdessen müssen sie sich gezielt über den jeweiligen Titel informieren.

Die Xbox One X erscheint am 7. November 2017 und kostet knapp 500 Euro. Zum Launch bekommen mehr als 30 Spiele kostenlose 4K-Updates, auf einen Virtual Reality-Support verzichtet die Konsole. Weitere Informationen entnehmt ihr unserem FAQ zur Xbox One X.