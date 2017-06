Microsoft hat die Spekulationen rund um Verkaufspreis und den Verkaufsstart der neuen Xbox Scorpio-Konsole, die nun Xbox One X heißt, beendet und im Rahmen der hauseigenen Pressekonferenz auf der E3 2017 reinen Tisch gemacht.

Xbox One X ist der Name der neuen Konsole von Microsoft.

Das Rätselraten ist vorbei: Nachdem noch kurz vor der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 2017 ein angeblicher Verkaufspreis der Xbox Scorpio geleaked wurde und auch vielfach um das mögliche Release-Datum spekuliert wurde, haben wir nun die handfesten, offiziellen Infos erhalten: Die Xbox One X - so der neue Name - erscheint am 07. November 2017. Die Konsole wird 499 US-Dollar kosten.

Die Konsole hat technisch auch einiges zu bieten: Wir wissen bereits seit einigen Wochen, dass sich unter der Plastikhaube 12 GB Arbeitsspeicher, modernste Supersampling-Technologie zur besseren Darstellung von 1080p-Bildern und sechs Terraflops schlummern. Und trotzdem ist es laut Microsoft die kleinste Xbox-Konsole aller Zeiten aus ihren hauseigenen Werkstätten.

Zu den für die Xbox One X optimierten Spielen gehört unter anderem Madden 18, das während der gestrigen E3-Pressekonferenz von EA vorgestellt wurde und erstmals einen echten Story-Modus bieten wird.

Was haltet ihr von der Konsole Werdet ihr euch die Xbox One X holen?