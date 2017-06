Microsoft verspricht ein reichhaltiges Spiele-Lineup mit 4K und HDR für die Xbox One X. Wir liefern euch eine Übersicht aller bislang bestätigten Titel.

Xbox One X - Die bislang bestätigen Spiele mit 4K und HDR.

Mit Xbox One X hat die ehemals Project Scorpio genannte 4K-Konsole seit der E3 2017 nicht nur einen neuen Namen, sondern endlich auch einen Release-Termin und Preis. Die Konsole erscheint am 7. November und kostet knapp 500 Euro - allerdings ohne Virtual Reality-Support. Zudem stellte Microsoft erneut die Hardware-Specs der Xbox One X vor. Neben diesen Eckdaten gab das Unternehmen darüber hinaus das vorläufige Spiele-Lineup bekannt.

Über 30 Spiele sollen zum Release der Xbox One X ein kostenloses 4K-Update erhalten. Zusätzlich wurden im Rahmen der E3 2017 weitere Spiele vorgestellt, die von der Mehrleistung des Xbox One-Upgrades profitieren sollen.

Die Xbox One X ist die aktuell leistungsstärkste Konsole. Entsprechend setzt Microsoft bei optimierten Spielen auf natives 4K mit HDR - in vielen Fällen dürften hierzu noch 60 Bilder pro Sekunde hinzukommen. Microsoft will Entwicklern aber nicht vorschreiben, wie diese die Hardware der Xbox One X nutzen sollen. Daher könnten zu den Verbesserungen gegenüber der Xbox One-Version eines Spiels unter anderem auch bessere Effekte oder detailreichere Umgebungen zählen. (via: Windows Central)

Xbox One X - Diese Spiele gehören zum 4K-Lineup der Konsole

Ashen

Anthem

Assassin's Creed: Origins

Astroneer

Battlefield 1

Black Desert

Chess Ultra

Code Vein

Crackdown 3

Cuphead

Dead Rising 4

Deep Rock Galactic

Dishonored 2

Doom

Dragon Ball Fighter Z

Everspace

Fallout 4

Landwirtschafts-Simulator 17

Final Fantasy 15

FIFA 18

For Honor

Forza Horizon 3

Forza Motorsport 7

Gears of War 4

Ghost Recon: Wildlands

Gwent: The Witcher Card Game

Halo Wars 2

Hitman

Homefront: The Revolution

Injustice 2

Killer Instinct

Killing Floor 2

Life is Strange: Before the Storm

Madden 18

Mantis Burn Racing

Metro: Exodus

Mittelerde: Schatten des Krieges

Minecraft

Need For Speed: Payback

Ori and the Will of the Wisps

Outlast 2

Paladins

PlayerUnknown's Battlegrounds

Portal Knights

Project Cars 2

Raiders of the Broken Planet

Resident Evil 7: Biohazard

RiME

Red Dead Redemption 2

Rocket League

Sea of Thieves

Slime Rancher

State of Decay 2

Super Lucky's Tale

Superhot

Tacoma

Tekken 7

The Artful Escape of Francis Vendetti

The Darwin Project

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition

The Last Night

The Surge

The Witcher 3: Wild Hunt

Titanfall 2

Warhammer: End Times - Vermintide

World of Tanks

We Happy Few