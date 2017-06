Microsoft überlegt, eine Umtauschaktion für die Xbox One X anzubieten. Wer sein altes One-Modell abgibt und einen Aufpreis zahlt, bekommt im Gegenzug die neue 4K-Konsole.

Alt gegen neu: Microsoft plant eine Umtauschaktion für die Xbox One X.

Update vom 16.6. um 17:10 Uhr

Boris Gojic von Microsoft Deutschland hat über Twitter klar gestellt, dass die mögliche Umtauschaktion NICHT direkt von Microsoft, sondern von Händlerseite angeboten wird.

Erinnert ihr euch noch an die Gamestop-Umtauschaktion für die PS4 Pro? Der Ansturm war so groß, dass der Händler die Aktion vorzeitig beenden musste und obwohl es einige Querelen gab, konnten etliche Spieler das Angebot nutzen.

Und so es aktuell aussieht, ist ist für die Xbox One X eine ähnliche Aktion geplant. Das haben Maxi Gräff und Boris Gojic von Microsoft Deutschland in einer Facebook-Live-Fragerunde bekannt gegeben.

Gojic sagte, dass man sich "darauf verlassen könne, dass da etwas kommt", genaue Details konnte er aber noch nicht verraten. Aktuell werde noch ein bisschen herumgerechnet und überlegt, wie man es "möglichst einfach" für die Interessierten und "möglichst abwickelbar für den Händler" machen könne. Welche Händler das sind, wann die Aktion startet und wie die weiteren Konditionen aussehen, steht noch nicht fest.

Aber auch wenn es noch keine Einzelheiten gibt, dürfte die Umtauschaktion folgendermaßen ablaufen: Ihr bringt eure Xbox-One-Konsole (egal ob erstes oder S-Modell) zum Händler, der die Aktion anbietet, und tauscht sie zusammen mit einem Aufpreis gegen die neue Xbox One X ein. Ähnlich eben wie die Gamestop-Aktion, deren Fehler man dann aber hoffentlich nicht macht.

Microsoft hatte auf der E3-Pressekonferenz die Xbox One X offiziell enthüllt und sowohl den Release (7. November) als auch den Preis der Konsole (499 Euro) verraten. Mit einer Leistung von 6 Teraflops und starken Hardware-Specs ist die Xbox One X ist bis dato leistungsstärkste Konsole. Alle wichtigen Fakten zur Konsole lest ihr in meinem Übersichtsartikel.

Werdet ihr die Umtauschaktion nutzen?