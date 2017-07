Bislang gibt es noch keine Möglichkeit, die Xbox One X vorzubestellen. Laut Xbox-Chef Phil Spencer soll sich das aber bald ändern.

Xbox One X - Erstmals auf der E3 2016 angekündigt, wurde die Konsole auf der E3 2017 ausführlich vorgestellt.

Ob nun Amazon, Media Markt oder Microsoft selbst - diverse Shops listen die Xbox One X. Doch wer das kommende Mitglied der Xbox One-Familie vorbestellen will, muss sich bislang in Geduld üben. Die Vorbestellerphase ist noch nicht gestartet. Laut Xbox-Chef Phil Spencer soll sich daran jedoch bald etwas ändern.

Via Twitter gab er bekannt, dass man alle Zulassungen eingeholt habe und es nun nicht mehr lange dauere. Seine Aussage dürfte sich auf die US-amerikanische Zulassungsbehörde FCC beziehen, weshalb sie auch vorerst nur für den dortigen Markt gilt. Allerdings erscheint die Xbox One X sowohl in den USA als auch Europa am selben Tag. Eine zeitlich aufeinander abgestimmte Vorbestellerphase entspricht damit nicht nur dem gängigen Standard, sie ergibt schlicht Sinn.

Die Xbox One X kommt am 7. November 2017 für knapp 500 Euro auf den Markt. Die Konsole stellt eine technische Weiterentwicklung der Xbox One dar, beide Geräte sind kompatibel zueinander. Konkret bedeutet das, dass optimierte Spiele auf der Xbox One X zwar besser aussehen, es aber unter anderem keine Exklusivtitel für sie geben soll - zumindest mit der Ausnahme von VR-Projekten.

Weitere Informationen entnehmt ihr unserem FAQ zur Xbox One X. Dort erfahrt ihr unter anderem, wie sich die Konsole im Vergleich zur PS4 Pro macht.

Wollt ihr die Xbox One X vorbestellen?