Für Phil Spencer bleibt das S-Modell auch nach der Ankündigung der X das Zugpferd des Xbox-Konsolen-Lineups.

Die Xbox One X ist die bislang stärkste Konsole.

Für Xbox-Chef Phil Spencer ist Sonys PS4 Pro eher ein Konkurrent für die Xbox One S, weniger für die neue Konsole Xbox One X. Das sagte Spencer in einem Interview mit Eurogamer auf die Frage, ob er wegen des um 100 US-Dollar höheren Preises im Vergleich zur PS4 Pro besorgt sei.

"I look at Pro as more of a competitor to S than I do to Xbox One X."

Spencer ergänzte, dass die Xbox One X eine "echte" 4K-Konsole sei und allein schon in Sachen Specs in einer "anderen Liga" spiele als alle anderen erhältlichen Konsolen. Dazu würden unter anderem der größere RAM, die um 40% höhere GPU-Leistung, die Geschwindigkeit der Festplatte und viele weitere Komponenten beitragen.

Trotz der X-Ankündigung bleibt das S-Modell weiterhin als Zugpferd für das Xbox-Lineup. Der Großteil der im nächsten Jahr verkauften Konsolen würden Xbox One S sein. Das sei auch immer der Plan gewesen, so Spencer.

Mit den beiden Modellen sieht der Xbox-Chef Microsoft zukünftig gut aufgestellt. Für alle Einsteiger in die aktuelle Konsolengeneration gäbe es die Xbox One S, für alle mit dem Wunsch nach einer Premium-Erfahrung die Xbox One X.

Das komplette Eurogamer-Interview mit Phil Spencer könnt ihr hier lesen.