Die E3 2017 steht vor der Tür und Saturn feiert das Ereignis mit einigen sehr interessanten Angeboten für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und mehr.

Zelda: Breath of the Wild gibt es aktuell für nur 47,99 Euro bei Saturn.

Saturn feiert die E3 2017 mit interessanten Angeboten rund um die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Aber Virtual Reality kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Allen voran bekommt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch für jeweils nur 47,99 Euro. Damit erhaltet ihr zwei herausragende Spiele zum aktuellen Bestpreis. Bei beiden könnt ihr nichts falsch machen und als Besitzer einer Nintendo Switch sind sie definitiv einen Blick wert.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch für 47,99 Euro

Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch für 47,99 Euro

Horizon: Zero Dawn ist ein herausragendes Open World Spiel.

Für die PS4 ist vor allem Horizon Zero Dawn interessant, denn ihr bekommt es für nur 39,99 Euro. Das Spiel hat in unserem Test eine 90er Wertung abräumen können und wird von uns als Pflichtkauf für PS4-Besitzer angesehen. Die Open World ist riesig, spielt sich klasse und sieht dabei noch fantastisch aus.

Horizon Zero Dawn, PS4 für 39,99 Euro

Zudem gibt es Overwatch für die PS4 für 29,99 Euro. Damit könnt ihr direkt am Event zum Jubiläum des Spiels teilnehmen. Zudem steht ein Doppel-XP-Wochenende bei Overwatch an.

Overwatch, PS4 für 29,99 Euro

Falls ihr euch für Virtual Reality interessiert, habt ihr die Möglichkeit euch bei Saturn das PlayStation VR Bundle inklusive Brille, Kamera, Move Controller und VR Worlds zu sichern. Des Weiteren gibt es die Oculus Rift für 579 Euro und die HTC Vive im Bundle mit Star Trek: Bridge Crew für 849 Euro.

Weitere Angebote:

Alle E3 2017 Angebote im Überblick