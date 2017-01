Der bionische Hintern der NieR: Automata-Protagonistin ist ein Fan-Art-Magnet der besonderen Sorte.





Den Poppes von YoRHa 2B sieht man während des Spielens von NieR: Automata durchaus mal öfter, da sich ihr Rock gerne mal in entsprechenden Lagen befindet, die das Hinterteil enthüllen.



Producer Yosuke Saito hat während eines Livestreams sogar verraten, dass es sich bei dem Höschen, das die wichtigsten Regionen abdeckt, nicht mal um ein eben solches handelt, sondern um einen Leotard.



Und Director Taro Yoko hat das Problem der zahlreichen Fan-Arts mit Popo-Faktor, die mit dem Hintern von B2 aufkommen, jüngst auf Twitter kommentiert.



"Zum Aufruhr um 2Bs Hintern, zu dem einige heftige Bilder hochgeladen wurden: Da es mühsam wäre, sie alle zu sammeln und herumzureichen, wünsche ich mir, dass ihr sie zusammenfasst und wöchentlich liefert."







Zu diesem Twitter-Post erhielt Yoko sogar tatsächlich schon Reaktionen, "Ich habe vom 'Zusammenfassen der 2B-Bilder' geschrieben, und es scheint als sei das irgendwo gepostet worden - die Zusammenfassung kam wirklich. Das Internet ist großartig,".



Yoko kommentierte auch noch Danganronpa V3: Killing Harmony und Gravity Rush 2, zu denen er Demos spielen durfte. Seiner Meinung nach seien die Persönlichkeiten der Charaktere in Danganronpa V3 so grandios wie immer.



Und zu Gravitiy Rush 2 schrieb er, dass sich die Anzahl der NPCs im Vergleich zum vorherigen Spiel erhöht hat und das toll sei. Zudem seien die Umgebungen wunderschön.



NieR: Automata wird am 10. März 2017 erscheinen.