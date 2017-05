Nach der Einstellung von Scalebound ist Platinum Games nicht untätig gewesen. Das Studio teasert nun eine neue IP, an der sie aktuell arbeiten würden.

NieR: Automata-Entwickler Platinum Games arbeitet an einer neuen IP.

Bayonetta- und NieR: Automata-Entwickler Platinum Games arbeitet an einer neuen Marke. Das bestätigte Studio Producer Atsushi Inaba während einer Keynote auf der japanischen BitSummit-Konferenz (via Destructoid).

Viel verriet er zwar nicht zum neuen Projekt des Studios, allerdings beschrieb er es als "formlose IP" und erklärte, dass ein neuer Director sich des Spiels annehmen würde. Es scheint also so als würde es noch eine Weile dauern bis wir erfahren, was sich hinter der neuen Marke verbirgt oder wie sie heißt.

Bis Januar 2017 arbeitete Platinum Games an dem Xbox One-exklusiven Titel Scalebound, der jedoch eingestellt wurde. Vor Kurzem brodelte es erneut in der Gerüchteküche als der Markenschutzantrag für das Drachen-RPG erneuert wurde, was zur Vermutung führte, dass Scalebound vielleicht doch nicht komplett eingestellt wurde. Bisher gibt es allerdings keine offizielle Bestätigung.