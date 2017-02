Auch wenn Nintendo durchaus in Betracht zieht, einen Nachfolger zum 3DS zu entwickeln, arbeitet man nach eigenen Aussagen aktuell an keinem.





In einem Interview mit TIME hat Nintendo Präsident Tatsumi Kimishima seine eigenen Aussagen zu einem Nintendo 3DS-Nachfolger ergänzt und folgendes hinzugefügt:



"Aktuell machen wir keinen Nachfolger zum 3DS. Allerdings denken wir weiterhin über portable Systeme nach. Wir überlegen uns Wege, wie wir weiterhin tragbare Spielesysteme herausbringen können, also ja, wir denken über verschiedene Wege nach, das Portable Gaming Business weiter zu führen."



Vielleicht wird die Switch das portable- und Heimkonsolen-Biz ja vereinen. Das wünscht sich zumindest Nintendo so.