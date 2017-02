Die Nintendo Switch macht sich ganz gut bei den Verbrauchern, und das obwohl sie das schwächste Lineup seit Jahrzehnten bietet.





Finder.com.au hat die Launch-Lineups aller großen Konsolen und Handhelds analysiert, die in den vergangenen 23 Jahren erschienen sind.



Dabei stellte man fest, dass Konsolen und Handhelds seit dem Release des Sega Saturn im Jahre 1993, im Schnitt 17 Spiele zum Start boten, 9 davon sogar zu jenem Zeitpunkt exklusiv für die entsprechenden Geräte. Einige davon kamen später dann zwar auch für andere Konsolen, zum Start waren sie allerdings erstmal exklusiv.



Finder hat für Analysezwecke eine Liste mit allen Launchspielen seit dem Erscheinen der PlayStation 1996 zusammengestellt - hierfür wurden die nordamerikanischen Veröffentlichungen verwendet:





Konsole: Switch - Anzahl der Launchtitel: 10 - davon Konsolenexklusiv: 2

- 10 - 2 Konsole: PlayStation 4 - Anzahl der Launchtitel: 26 - davon Konsolenexklusiv: 9

- 26 - 9 Konsole: Xbox One - Anzahl der Launchtitel: 21 - davon Konsolenexklusiv: 9

- 21 - 9 Konsole: Wii U - Anzahl der Launchtitel: 34 - davon Konsolenexklusiv: 17

- 34 - 17 Konsole: PlayStation 3 - Anzahl der Launchtitel: 16 - davon Konsolenexklusiv: 7

- 16 - 7 Konsole: Xbox 360 - Anzahl der Launchtitel: 28 - davon Konsolenexklusiv: 12

- 28 - 12 Konsole: Wii - Anzahl der Launchtitel: 21 - davon Konsolenexklusiv: 12

- 21 - 12 Konsole: PlayStation 2 - Anzahl der Launchtitel: 27 - davon Konsolenexklusiv: 16

- 27 - 16 Konsole: Xbox - Anzahl der Launchtitel: 20 - davon Konsolenexklusiv: 12

- 20 - 12 Konsole: GameCube - Anzahl der Launchtitel: 12 - davon Konsolenexklusiv: 4

- 12 - 4 Konsole: Dreamcast - Anzahl der Launchtitel: 19 - davon Konsolenexklusiv: 17

- 19 - 17 Konsole: Atari Jaguar - Anzahl der Launchtitel: 2 - davon Konsolenexklusiv: 2

- 2 - 2 Konsole: N64 - Anzahl der Launchtitel: 2 - davon Konsolenexklusiv: 2

- 2 - 2 Konsole: PlayStation - Anzahl der Launchtitel: 10 - davon Konsolenexklusiv: 6

- 10 - 6 Konsole: Sega Saturn - Anzahl der Launchtitel: 6 - davon Konsolenexklusiv: 5

- 6 - 5 Konsole: PlayStation Vita - Anzahl der Launchtitel: 27 - davon Konsolenexklusiv: 15

- 27 - 15 Konsole: Nintendo 3DS - Anzahl der Launchtitel: 16 - davon Konsolenexklusiv: 11

- 16 - 11 Konsole: PSP - Anzahl der Launchtitel: 16 - davon Konsolenexklusiv: 10

- 16 - 10 Konsole: Nintendo DS - Anzahl der Launchtitel: 6 - davon Konsolenexklusiv: 2

- 6 - 2 Konsole: Game Boy Advance - Anzahl der Launchtitel: 16 - davon Konsolenexklusiv: 8

Weitere Feststellungen von Finder sind, dass die Switch das kleinste Launch-Lineup seit dem Nintendo 64 besitzt, der im Jahr 1996 erschienen ist. Bringt man den Handheld-Vergleich, dann bietet die Switch das kleinste Launch-Lineup seit dem Nintendo DS 2004.



Daneben fand Finder heraus, dass die Switch den niedrigsten Anteil an Exklusivspielen im Launch-Lineup seit über 21 Jahren hat.



Man merkt allerdings auch an, dass der Nintendo DS einst mit nur sechs Spielen auf den Markt kam, wovon gerade mal zwei exklusiv waren - und das Gerät schaffte es, sich 154 Millionen mal zu verkaufen. Es besteht also Hoffnung.