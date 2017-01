Es gibt zwei Bundles zum Launch, doch keines der beiden beinhaltet ein Spiel für Nintendo Switch!





Aber warum ist das so?



"Wir betrachten jeden Launch im Bezug darauf, was das richtige für jenen Launch ist, in einzigartiger Weise," erklärte Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber GameSpot.



"Und ich war in die Markteinführungen bis hin zurück zum DS involviert. Jede ist ein bisschen anders. Bei diesem Launch empfanden wir, dass die Auswahl der erscheinenden Software - nicht nur zum Erscheinungstag, sondern auch durch den April in den Sommer und in der Weihnachtszeit mit Super Mario Odyssey - dass die Verbraucher die Software kaufen können, die sie möchten, und den zugänglichsten Preis erhalten."



"Das führte uns zum 299 US-Dollar Preis und dazu, den Verbrauchern die Entscheidung zu geben, welche Spiele sie kaufen möchten."



Nintendo Switch wird am 3. März erscheinen.