Gut, dass man uns hiermit nochmal daran erinnert, dass 2017 die Nintendo Switch in unsere Wohnzimmer einziehen wird.





Das UK-Magazin GamesTM hat sich kürzlich mit DrinkBox-Mitgründer Graham Smith, Rebellion Developments-Mitgründer Chris Kingsley und Zen Studios VP of Publishing Mel Kirk zusammengesetzt und über die Nintendo Switch geplaudert - beziehungsweise ihnen einige Fragen gestellt.



So fragte man unter anderem, ob man den Eindruck hat, dass die Switch mehr Leistung bietet, welche die Entwickler nutzen können:



MK: Momentan wirkt es nicht so, dass es bei der Nintendo Switch um Leistung oder Technologie geht, welche die Konsolen auf ein neues Level bringen. Nintendo positioniert das Gerät viel mehr als eine Heimkonsole, die mitgenommen werden kann und somit eine Gaming-Erfahrung bietet, die ohne Unterbrechung fortgeführt werden kann.



Nintendo habe zudem eine tolle Firts-Party-Spielebibliothek, die dazu führen sollte, unter Gamern eine große Popularität für die Switch zu erlangen, fährt Kirk fort.



CK: Es ist normal für Entwickler, sich bei Konsolen auf mehr Leistung zu fokussieren, aber es schien noch nie Nintendos Priorität zu sein. Für mich kommt es nur darauf an, dass Parität zu anderen Konsolen herrscht, denn das macht es einfacher unsere Spiele auf mehrere Plattformen zu bringen.



Große Leistungsunterschiede machen es schwieriger, so Kingsley, "Switch ist definitiv leistungsstärker, besonders für diejenigen, die an Mobile-Plattformen gewöhnt sind, aber vielleicht nicht leistungsstark genug für andere - besonders für diejenigen, die an Triple-A-Entwicklung gewohnt sind,".



GamesTM fragte auch, ob Switch eine Entwickler-freundlichere Plattform ist als die Wii U, da sie ja auf NVIDIA basiert:



CK: Wenn die Entwicklung ähnlicher anderer 'Standard'-Arbeitsweisen ist, dann sollte es dabei helfen, das Leben eines Entwicklers allgemein zu vereinfachen, sodass wir mehr Zeit damit verbringen können, Spiele großartig zu machen anstatt sie überhaupt zum Laufen zu bringen.



GS: Mir ist die Technologie, die in der Switch verwendet wird, nicht bekannt, aber die Entwicklung für die Wii U war unserer Erfahrung nach überhaupt nicht schwierig. Nintendo ist schon so lange im Konsolen-Geschäft, dass ich schon überrascht wäre, wenn sie irgendwas machen würden, dass es schwieriger macht mit der Switch zu arbeiten als mit ihren vorherigen Konsolen.



MK: Die meisten Entwickler haben irgendwann mal Erfahrungen mit NVIDIA-Technik gemacht. Ihre Tools und Tech ist wirklich einfach zu integrieren, also ja, ich glaube, dass dies die Switch-Plattform wesentlich einfacher, wenn nicht sogar besser zum Entwickeln macht als die Wii U.



Und von was sind die Entwickler am meisten begeistert?



CK: Ich mag die Flexibilität der Controller. Kurz gesagt erlauben sie neue Möglichkeiten und natürlich auch neue Herausforderungen.



GS: Von dem, was bisher enthüllt wurde, bin ich am meisten von der Portabilität der Konsole begeistert. Ich reise sehr viel und ich liebe die Idee der Switch. Ich sehe mich selbst wie ich nachts beim Campen Zelda Dungeons erkunde oder Smash Bros gegen meinen Nachbarn auf einem Flug zur GDC zocke.



MK: Für mich ist es die Möglichkeit ein Mario- oder Zelda-Spiel in Konsolenqualität zu spielen und es mitnehmen zu können, wenn ich das Haus verlasse.