Tatsächlich ist das nächste Mobile-Spiel von Nintendo schon gestern herausgekommen.

"Die traditionsreiche wie beliebte Strategie-Rollenspiel-Serie von Nintendo feiert auf Smartphones und Tablets Premiere," schreibt Nintendo erfreut.



Fire Emblem Heroes ist ein Free-to-Start-Strategie-Rollenspiel für eure iOS- und Android-Geräte und lässt euch in den Kampf zweier Königreiche stürzen.



"Die strategischen und taktischen Gefechte wurden speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert. Je weiter die Spieler vorankommen, desto stärker wird ihre Truppe aus neuen Kämpfern und legendären Helden."



"Ihre Armeen befehligen sie durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Einfach wischen – und schon stürzt sich ein verbündeter Held auf seinen Gegner. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde aus dem Feld geschlagen hat."



Und neben dem Story-Modus können Spieler in Fire Emblem Heroes noch weitere Spielmodi zocken. Dadurch stärkt ihr eure Armee oder dürft gegeneinander antreten. Weitere kostenlose Updates für neue Charaktere und Inhalte soll es für das Spiel in Zukunft übrigens auch geben.