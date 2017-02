Das Free-to-Play Mobile Strategie-RPG erschien erst am 2. Februar...





... doch hat schon jetzt weltweit 2,9 Millionen US-Dollar generiert.



Daneben wurde Fire Emblem Heroes am Erscheinungstag im App- und Google Play-Store etwa zwei Millionen mal heruntergeladen.



Sensor Tower merkt an, dass der Großteil der Downloads und des Umsatzes Japan zugeschrieben werden kann, da die Marke dort ziemlich beliebt ist; an zweiter Stelle folgen die USA.



Das Unternehmen hat auch die Downloads am Erscheinungstag mit denen vier anderer populärer Angebote verglichen. Dabei kommt heraus, dass sich Fire Emblem Heroes auf dem dritten Platz hinter Super Mario Run und Pokémon GO und vor Clash Royale einfindet.



Auch bei den Bruttoeinnahmen ist der Titel auf dem dritten Platz; Pokémon GO auf dem ersten und Super Mario Run auf dem zweiten.