... und für jenes Rollenspiel soll sich kein Geringerer als Grant Kirkhope-himself aufgerafft haben, um die Musik zu komponieren. Zumindest behauptet das die fleißige Nintendo Switch-Gerüchteverbreiterin Laura Kate Dale:

I know I was taking a break from leaks but screw it, I'm calling this. Grant Kirkhope is composer on the Switch Mario Rabbids RPG. https://t.co/n745etLUFk