Die australische Händlerkette EB Games hat seiner Liste der kommenden Nintendo Switch-Spiele zwei Titel hinzugefügt.





Das ist einerseits The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition und andererseits Mario Kart 8 - beide in der neuen rotfarbenen Switch-Box.



Doch nicht nur das: Die Online-Seite von EB Games enthüllt sogar noch weitere Informationen zu den Spielen. Neben einer Preisliste für die kommende Nintendo Konsole, listete EB Games auch erste Details zu den neuen Funktionen von Mario Kart 8.



Demnach erhält Mario Kart 8 Switch einen Battle-Modus, 24 neue Strecken und zehn neue Charaktere.



Am 13. Januar erfahren wir wahrscheinlich mehr dazu.