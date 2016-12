Das Januar-Event für die Nintendo Switch ist in greifbarer Nähe, doch die Leaks zu dem Gerät ebben nicht ab.





Dank eines RedditAMAs mit der Nintendo Switch-Leakerin Laura Kate Dale erhalten wir neue Details zur kommenden Konsole.



Darunter auch die Information, dass die Switch mit den aktuellsten Dev-Kits offenbar an Leistung zugelegt hat.



"Wie bei so gut wie jeder Spiele-Konsole, gab es auch bei der Switch mehrere Dev-Kit-Versionen. Eine kursierte im Juli von der auch eine Menge Informationen bezüglich der Specs stammten."



"Ein weiteres wurde im Oktober an größere Entwickler ausgesandt. Einige größere Indies arbeiten noch immer mit den Dev-Kits vom Juli. Das Oktober-Kit ist im Gesamten leistungsstärker als das Juli-Dev-Kit."



Weiter schrieb Dale, das die Hands-On-Demo-Einheiten keinen Ethernet-Port besäßen, während die Dev-Kits einen verbaut haben. Das könnte bedeuten, dass sich Spieler einen Dongle kaufen müssen, um eine Verbindung via Kabel aufzubauen.



Und zu guter Letzt verriet Dale auch noch etwas über die Spiele für die Switch:



"Ich habe gehört, dass sich ein CGI-Teaser für Beyond Good & Evil 2 in Arbeit befindet, weniger als eine Minute lang (zwei Quellen bestätigen das). Keine Ahnung, ob der bis Januar fertig ist."



"Ich erwarte es nicht auf dem Januar-Event, aber ich weiß auch nicht, wofür ein Ein-Minuten-Teaser sonst gemacht werden sollte. Ich kann jetzt keine anderen Events nennen, auf die sie sich vorbereiten könnten."



Und mit Spiele-Überraschungen dürfen wir wohl auch rechnen:



"Ja, Zeug, das ihr nicht erwartet. Mindestens eine unerwartete neue Marke."