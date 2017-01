Kurz vor der offiziellen Nintendo Switch-Präsentation stocken Online-Händler schon mal ihre Webseiten auf.





So kommt es, dass Target jetzt auf seiner Webseite schreibt, Nintendo Switch würde 299,99 US-Dollar kosten. Mit Sicherheit handelt es sich dabei um einen Platzhalter-Preis - aber es könnte durchaus ein Orientierungswert sein.



Daneben listet Target 15 Spiele, die zum Launch des Spielesystems erhältlich sein werden. Einige darunter für 59,99 US-Dollar - Namen oder sowas gibt der Shop allerdings nicht preis.



All das sind erstmal nur Gerüchte. Eine Auflösung gibt es am Freitag, um 5:00 Uhr beim offiziellen Nintendo Switch-Event.