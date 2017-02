So viel sei schon mal verraten: Er findet die Switch toll.





Hideo Kojima sprach mit IGN auf der RTX Sydney über Nintendo Switch und sagte folgendes:



"Euch wird möglicherweise bekannt sein, dass wir bei einem vorherigen Spiel, das ich machte, eine Spezifikation namens 'Transfarring' [Anm.d.R.: Eine Mischung aus 'Sharing' und 'Transferring'] hatten, wodurch du die gespeicherten Dateien von der PS Vita auf die PS3 hin und her verschieben konntest."



"Ich glaube [die Switch] ist eine Ausweitung dieser Idee. Die Tatsache, dass du etwas zuhause spielen und mit nach draußen nehmen kannst, ist der Traum eines Spielers. Die Switch ist eine Evolution davon."



Kojima erwähnte auch, dass bei Blu-ray-Discs häufig Codes für eine digitale Version beiliegen, sodass man sie auf seinen verschiedenen Geräten anschauen kann, "So schreiten Filme und TV voran und in diese Richtung sollten auch Spiele gehen,".



Dem fügte er hinzu, dass er Switch als den Beginn der Zukunft sehe, in der die Leute jedes Spiel auf jedem möglichen Gerät zocken können:



"Ich habe das Gefühl, dass Cloud Technologie das ist, zu dem sich letztlich alles bewegen wird. Es liegt zu diesem Zeitpunkt etwas hinter dem, was die Leute erwartet haben, aber ich denke, es wird dorthin kommen und sobald die Infrastruktur bereit ist, wirst du in der Lage sein alles, auf jedem Gerät, überall spielen zu können. Die Switch ist der Vorläufer für diesen Schritt."